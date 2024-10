Nuove rivelazioni sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: L’appello della famiglia e le implicazioni internazionali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione mediatica si riaccende sulla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana scomparsa nel 1983. Durante un’audizione della Commissione parlamentare di inchiesta, la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha espresso l’urgenza di un incontro tra il Papa e la famiglia, sottolineando come un contatto diretto possa essere cruciale per il progresso delle indagini. La questione che divide è la pista di Londra, che continua a sollevare interrogativi e teorie relative al coinvolgimento di figure di spicco all’interno delle istituzioni, sia italiane che internazionali. La pista di Londra: Un mistero da svelare Laura Sgrò ha fermamente evidenziato la necessità di approfondire la pista di Londra, un possibile collegamento che riemerge in relazione alla scomparsa di Emanuela. Gaeta.it - Nuove rivelazioni sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: L’appello della famiglia e le implicazioni internazionali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione mediatica si riaccendemisteriosadi, la giovane cittadina vaticananel 1983. Durante un’audizioneCommissione parlamentare di inchiesta, la legale, Laura Sgrò, ha espresso l’urgenza di un incontro tra il Papa e la, sottolineando come un contatto diretto possa essere cruciale per il progresso delle indagini. La questione che divide è la pista di Londra, che continua a sollevare interrogativi e teorie relative al coinvolgimento di figure di spicco all’interno delle istituzioni, sia italiane che. La pista di Londra: Un mistero da svelare Laura Sgrò ha fermamente evidenziato la necessità di approfondire la pista di Londra, un possibile collegamento che riemerge in relazione alladi

