"No a costruzioni inutili. Usiamo gli spazi dismessi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sempre più nutrito il team in difesa della sanità pubblica a cui si è aggiunto di recente il movimento 'Avenza R-Esiste'. Così il gruppo formato dai comitati Salute Pubblica, Sanità Pubblica, Primo Soccorso e Urgenza, Movimento Lunezia proseguono, uniti alla nuova e attiva squadra di Avenza, la battaglia per la difesa della sanità pubblica, anche tenendo conto che Avenza è ancora in attesa della promessa Casa della Salute per la quale sono stati stanziati i fondi. Ricordando che la Regione Toscana prevede la programmazione sanitaria affidata poi con le risorse economiche all'Asl, sottolineano che è il sindaco che ha il diritto, dovere di fermare qualunque progetto che si ritenga svantaggioso per i cittadini che lo hanno votato. Da qui i comitati esigono risposte esclusivamente dal sindaco.

