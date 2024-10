Mistermovie.it - Mister Movie | “Così giovane”: celebrità reagiscono alla morte di Liam Payne ex cantante degli One Direction

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica scomparsa di, exdei One, ha scosso il mondo dello spettacolo e milioni di fan. Le forze dell’ordine argentine hanno confermato cheè deceduto mercoledì, 16 ottobre 2024, a seguito di una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La notizia è stata ufficialmente divulgata tramite una dichiarazione rilasciata a Telemundo dalle autorità locali. La carriera stellare di, poi laa 31 annidivenne famoso nel 2010 graziesua partecipazione al talent show The X Factor, dove venne formato il gruppo che avrebbe segnato una generazione: i One. Insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik,ha ottenuto un successo globale, divenendo una delle boy band più amate e di successo di tutti i tempi.