Gaeta.it - Milano, tentativo di rapina finisce in tragedia: ucciso un 37enne da un barista con forbici

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un incidente mortale ha scosso la periferia sud di, quando un uomo di 37 anni, con un passato criminale, ha tentato dire un bar in via Giovanni Da Cermenate. L'esito dellaè stato drammatico: il titolare dell'esercizio, in una reazione alla furia dell'aggressore, ha utilizzato delle, infliggendo un colpo fatale. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire i contorni della vicenda e gli accertamenti preliminari non sembrano sostenere l'ipotesi di legittima difesa. Le circostanze dell'incidente La mattina di oggi, i clienti del bar e i residenti della zona sono stati sorpresi da un violentissimo episodio che ha coinvolto un uomo, noto per aver avuto precedenti penali, e il proprietario dell'attività commerciale.