Maternità surrogata cosa cambia da oggi in Italia | ipotesi referendum abrogativo

Maternità surrogata, via libera del Senato: la gestazione per altri è reato universale in Italia. I Radicali: "Pronti per referendum abrogativo". Il ddl era già passato alla Camera senza modifiche: con 84 voti a favore e 58 contrari, da questo momento in poi chi ricorrerà alla pratica all'estero verrà perseguito in Italia. Radicali e molte associazioni sul piede di guerra: "Presenteremo un referendum". Maternità surrogata, cosa cambia da oggi in Italia (ANSA FOTO) – Notizie.comIl primo argomento di discussione riguarda il concetto in sé di reato universale. Esso è "contemplato per reati molto gravi come il genocidio, i crimini di guerra e contro l'umanità. Per questi reati la pena inflitta è l'ergastolo, mentre questa nuova norma introdurrebbe una pena di soli tre anni".

