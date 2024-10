Iltempo.it - Manovra, Giorgetti “Ambizione è aiutare chi ha più bisogno”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la possibilità di finanziare la sanità e tutte le misure che abbiamo annunciato, è il frutto del nostro lavoro, dei dati del 2024, che sono giudicati positivamente, magari non in quest'Aula dall'opposizione, ma da tutti gli osservatori economici nazionali e internazionali, e i dati oggettivi – anche oggi quelli dello spread – ci confortano. Abbiamo creato le condizioni di finanza pubblica per poter abbassare le tasse ai redditi medio-bassi. Avevamo detto che lo avremmo fatto, continuiamo a farlo e lo abbiamo reso strutturale”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel corso del Question Time al Senato.“Si può contestare qualsiasi cosa a questa, ma non che vada contro i poveri cristi.