Maltempo, allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova, La Spezia e Savona (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Causa ondata di Maltempo scatta Oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. Sarà invece gialla in 7. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona

Previsioni meteo Marche - non si ferma il maltempo : quando torna il sole - Le temperature oscilleranno così da massime a minime di 22 e 16 gradi ad Ascoli, di 24 e 14 a Fermo, di 23 e 14 ad Ancona, di 19 a 14 a Macerata, di 22 a 11 a Pesaro e di 16 gradi a Urbino. Le perturbazioni proseguiranno almeno fino alla giornata di sabato. Le precipitazioni saranno sparse anche a carattere di rovescio nella prima parte della giornata, maggiormente diffuse nella seconda parte. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in arrivo in Italia : allerta meteo per piogge e temporali su diverse regioni - L’allerta arancione è stata attivata per alcune aree della Liguria e dell’Emilia-Romagna, zone che potrebbero subire gli impatti più significativi della perturbazione. La perturbazione si porta con sé non solo piogge abbondanti ma anche fenomeni meteorologici estremi, tra cui forti raffiche di vento, fulmini e grandinate. (Gaeta.it)

Allerta meteo arancione per maltempo domani in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria : l’elenco dei comuni - Allerta meteo e scuole chiuse domani in Liguria dove la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione per temporali. L’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni nel Savonese, in provincia di Genova e nella provincia della Spezia. Continua a leggere . Allerta arancione anche in Emilia Romagna, allerta gialla in sette regioni. (Fanpage.it)