Liguria in allerta arancione | previsioni di temporali intensi fino a domani

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè attualmente sotto unaestesa a tutta la regione, in vigorealle 8 di, venerdì 18 ottobre. Questo avviso, emesso dall’ARPA, riguarda sia iche i rischi idrogeologici per i piccoli e medi bacini idrici. Tuttavia, i grandi bacini del ponente ligure rimangono in stato digialla, segnalando una condizione di attenzione minore. Proseguendo nelle ore successive, è prevista un’giallaalle 14 per tutte le aree interessate, con particolare attenzione ai bacini grandi del levante, che continueranno a essere monitorati. Situazione meteorologica attuale inLa situazione meteorologica sullarimane complessa e instabile.