L'asso di denari Ue sulle auto elettiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'obiettivo di vedere solo auto elettriche nel 2035 è irrealistico e salterà: qual è il vero prezzo del Green Deal

Tavolo regionale dell’automotive : un passo avanti per la riconversione dell’industria - Con un incontro già tenuto a Teramo e una nuova riunione fissata per il 21 ottobre ad Atessa, si stanno creando sinergie tra sindacati, istituzioni, università e associazioni datoriali. L’obiettivo principale è sviluppare un piano di azione condiviso che possa rispondere efficacemente alle sfide attuali, come la trasformazione verso tecnologie più sostenibili e l’adeguamento alle normative ... (Gaeta.it)

Scontro mortale tra auto e moto - automobilista assolto dopo 13 anni - Assolto perché il fatto non sussiste. È la conclusione del collegio del Tribunale penale di Perugia per quanto riguarda l’accusa di omicidio colposo a seguito di un incidente mortale avvenuto sulla Apecchiese il 10 luglio del 2011. Un motociclista si schiantò contro un’autovettura che... (Perugiatoday.it)

Assolto anche se guidava dopo aver bevuto oltre il limiti ed essersi drogato : il caso di un automobilista di Palermo - Hanno sbagliato in ospedale e l'automobilista risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici dopo un incidente è stato assolto. Nell'incidente era rimasta ferita la moglie,... (Ilmessaggero.it)