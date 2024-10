"La villetta di Cruillas e quei teppistelli che ci rendono la vita impossibile" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vandali già da mesi disturbano la quiete pubblica dentro e fuori la villetta Martina Bologna che si trova in via Trabucco, a Cruillas. Una via con residence senza uscita, tranquilla, se non fosse per questi ragazzi che fanno casino tutto il giorno all'interno della villetta con motorini elettrici Palermotoday.it - "La villetta di Cruillas e quei teppistelli che ci rendono la vita impossibile" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vandali già da mesi disturbano la quiete pubblica dentro e fuori laMartina Bologna che si trova in via Trabucco, a. Una via con residence senza uscita, tranquilla, se non fosse per questi ragazzi che fanno casino tutto il giorno all'interno dellacon motorini elettrici

Da spazio per i bimbi a problema per i residenti : "Rifiuti - risse e atti osceni in villetta a Cruillas" - Quello che doveva essere uno spazio per lo svago dei giovani, in un quartiere che non ha molto da offrire, è diventato un problema per i residenti. Siamo a Cruillas, in via Trabucco, alla villetta Martina Bologna, la tredicenne, morta nel 2018 in una tragedia al mare, alla quale è intitolata... (Palermotoday.it)