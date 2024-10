"La Regione ripristini il servizio gratuito" (Di giovedì 17 ottobre 2024) PISTOIA Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi (nella foto) ha presentato una interrogazione dopo che è emerso che da settembre è stata sospesa la gratuità del servizio di trasporto per i malati di Sla che si recano a svolgere i vari cicli terapeutici. "I fatti riportati dalla stampa, ovvero che un paziente pistoiese affetto da Sla si deve pagare i trasporti per effettuare le terapie, dopo che la Regione Toscana ha interrotto la gratuità del servizio a partire dal mese di settembre 2024, sono gravi e vanno a colpire persone che hanno una patologia invalidante, costringendoli a pagarsi le spese del trasporto per curarsi – argomenta Alessandro Capecchi –. Lanazione.it - "La Regione ripristini il servizio gratuito" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) PISTOIA Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi (nella foto) ha presentato una interrogazione dopo che è emerso che da settembre è stata sospesa la gratuità deldi trasporto per i malati di Sla che si recano a svolgere i vari cicli terapeutici. "I fatti riportati dalla stampa, ovvero che un paziente pistoiese affetto da Sla si deve pagare i trasporti per effettuare le terapie, dopo che laToscana ha interrotto la gratuità dela partire dal mese di settembre 2024, sono gravi e vanno a colpire persone che hanno una patologia invalidante, costringendoli a pagarsi le spese del trasporto per curarsi – argomenta Alessandro Capecchi –.

