La denuncia dello Studio Legale Vizzino che accende un faro sull’operato dei CTU dei Tribunali

Riccardo Vizzino, patron dello Studio Legale Vizzino: "Lacune alla tenuta degli albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. Chi dovrebbe vigilare?" «Ci aspettiamo che le Istituzioni destinatarie del nostro documento trovino un rimedio alle problematiche illustrate. Non è assolutamente giusto che i cittadini esemplari paghino il prezzo di disattenzioni, malaffari e scarsa competenza in capo a chi li dovrebbe tutelare». Parole dure quelle dell'avvocato Riccardo Vizzino che insieme all'avvocato Emma Vizzino ed al dottor Adriano Spagnuolo Vigorita ha scritto alle istituzioni competenti per denunciare gravi carenze che ruoterebbero intorno al mondo del Consulenti Tecnici d'Ufficio dei Tribunali.

