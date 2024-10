Istat | nel 2023 in povertà assoluta 57 mln persone stabile su 2022

Istat: nel 2023 in povertà assoluta 5,7 mln persone, stabile su 2022 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – stabile la povertà assoluta In Italia. Lo rileva l’Istat. Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente). Lapresse.it - Istat: nel 2023 in povertà assoluta 5,7 mln persone, stabile su 2022 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) –laIn Italia. Lo rileva l’. Nelsono in condizione dipoco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valorerispetto al) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente).

