In mostra la distruzione dei boschi ripresa dalla terra e dallo spazio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una galleria di fotografie che immortalano itrentini devastati nel 2018tempesta Vaia, unendo gli scatti di Alessandro Cinque alle immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Un racconto, a cinque anni di distanza, delle conseguenze sulla natura e sulla comunità di un evento estremo che distrusse decine di migliaia di ettari di foresta. Questo, in breve, è il senso dellaForests seen from space - Echoes of the Vaia storm, un progetto nato da una collaborazione fra l’Esa e Leica Camera Italia, azienda produttrice di ottiche e sistemi fotografici. Le immagini sono esposte all’interno della Leica Galerie Milano, a pochi passi dal Duomo, da oggi al 1° dicembre.