Ilrestodelcarlino.it - Imola, lavori al traguardo. L'ex bar Bacchilega riapre il 26 ottobre

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 172024 -l’ex bar. La nuova vita dello storico locale al piano terra del palazzo comunale, assegnato lo scorso aprile al pasticciere Sebastiano Caridi e oggetto in questi mesi di importantidi ristrutturazione, inizierà sabato 26. Inaugurazione alle 18. Il nome dell’attività legata alla figura del pasticciere già titolare di due importanti locali a Faenza e a Bologna non è ancora stato svelato. Nei primi manifesti pubblicitari comparsi ieri in città si fa riferimento a ‘Centro’, ma la dicituradovrebbe comunque rimanere in omaggio alla storia del luogo. Il locale, chiuso dal 2016, sarà comunque legato alla firma e allo stile inconfondibile di Caridi. La concessione ha una durata di nove anni dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per ulteriori nove.