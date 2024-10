Grandi interpreti - Arsenii Mun pianoforte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo astro del concertismo internazionale, il russo Arsenii Mun unisce la propria vita di artista al grande pianismo europeo che spazia tra Settecento e Novecento. Venticinque anni, di San Pietroburgo, Arsenii Mun lo scorso anno ha vinto il prestigioso Concorso Busoni, aggiudicandosi non solo il Baritoday.it - Grandi interpreti - Arsenii Mun pianoforte Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo astro del concertismo internazionale, il russoMun unisce la propria vita di artista al grande pianismo europeo che spazia tra Settecento e Novecento. Venticinque anni, di San Pietroburgo,Mun lo scorso anno ha vinto il prestigioso Concorso Busoni, aggiudicandosi non solo il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grandi interpreti - Arsenii Mun pianoforte - GRANDI INTERPRETI ARSENII MUN pianoforte Vincitore Concorso Pianistico Internazionale Busoni ed. 2023 Musiche di Busoni, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Musorgskij ... (baritoday.it)

Sergio Cammariere per l’Anteprima degli Amici della Musica a Palermo - Il cantautore sarà al Politeama Garibaldi lunedì 14 ottobre alle 20.45 davanti ad un pubblico che ha acquistato in pochi giorni tutti i biglietti In corso la campagna abbonamenti: fino al 31 ... (lavocedellisola.it)

Fondazione Valente, riparte con un Gran gala dell'Operetta il programma Kaleidos ‘24 - Torna con un «Gran gala dell'Operetta» la programmazione musicale Kaleidos '24 diretta da Pietro Laera per la Fondazione Musicale Valente di Molfetta. Si riparte venerdì 18 ottobre (ore 20.30), nell'a ... (molfettaviva.it)