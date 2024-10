Ilrestodelcarlino.it - General Contractor ko. Si impone la capolista

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) LIOFILCHEM 69JESI 48 LIOFILCHEM : Durante ne, Dellosto 6, Donadoni 8, Aukstilkanis 13, Guaiana 14, Pastore 8, Traini 7, Tiberti 6, Sacchetti 4, Zanier ne, Tsetserukou 2, Stankovic 1. All. GramenziJESI: Carnevale, Di Emidio 5, Santiago Bruno ne, Berra 4, Cena 6, Marulli 6, Petrucci 12, Zucca 8, Valentini 7, Nisi. All. Ghizzinardi Arbitri: Di Gennaro e Fornaro di Roma Parziali: 14-12 38-28 57-38 69-48 Nulla da fare per laJesi che non riesce a fermare la marcia dellaRoseto, prima in classifica ancora imbattuta: al PalaMaggetti la leader, davvero solida, vince 69-48 dopo aver sempre condotto contro la squadra di Ghizzinardi, che resta a 2 punti in classifica.