Fosso invaso dalle piante | L’acqua arriva in casa

"Il Fosso sul ciglio della strada è pieno di piante cadute, arbusti ed erbacce accumulatesi nel corso dell'ultimo anno, che nessuno pulisce. Vorremmo sapere a chi rivolgerci perchè, soprattutto quando piove, i disagi sono tanti". Sono le parole di Carlo Re, residente in contrada Rotacupa a Villa Potenza, che denuncia la condizione e la mancata manutenzione del Fosso all'altezza dell'acquedotto. "Io pulisco la parte vicino casa mia, ma se il resto non è pulito la situazione non cambia molto – continua Re –. Con il Fosso così occupato L'acqua non scorre, quando piove si accumula e arriva alle case o allaga la stessa strada. Noi della zona ci siamo mossi e abbiamo fatto presente la situazione più di una volta: ci siamo confrontati nel comitato di quartiere, abbiamo tentato di chiamare l'ufficio tecnico del Comune almeno un paio di volte, senza ricevere risposta.

