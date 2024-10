Ex Tollok, la rabbia in Consiglio. Il sindaco: "Noi, davanti ai cancelli". Un operaio: "E adesso cosa farò?" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per dire no alla chiusura della ex Tollok e al licenziamento dei 77 addetti ieri sera, nella sala consiliare di Masi Torello, si è svolta un’assemblea aperta a tutti organizzata dall’amministrazione comunale, alla presenza dei lavoratori e dei delegati sindacali delle tre sigle confederali, Cigl-Csil-Uil. "Tutti i giorni siamo davanti ai cancelli della fabbrica – afferma il sindaco di Masi, Samuele Neri – l’assemblea si propone di portare solidarietà e vicinanza a tutti gli addetti della Tollok. Lo sciopero andrà avanti a oltranza, i lavoratori sono tutti uniti. La produzione è stoppata". Il primo cittadino ha partecipato anche all’incontro ospitato in Confindustria. Ilrestodelcarlino.it - Ex Tollok, la rabbia in Consiglio. Il sindaco: "Noi, davanti ai cancelli". Un operaio: "E adesso cosa farò?" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per dire no alla chiusura della exe al licenziamento dei 77 addetti ieri sera, nella sala consiliare di Masi Torello, si è svolta un’assemblea aperta a tutti organizzata dall’amministrazione comunale, alla presenza dei lavoratori e dei delegati sindacali delle tre sigle confederali, Cigl-Csil-Uil. "Tutti i giorni siamoaidella fabbrica – afferma ildi Masi, Samuele Neri – l’assemblea si propone di portare solidarietà e vicinanza a tutti gli addetti della. Lo sciopero andrà avanti a oltranza, i lavoratori sono tutti uniti. La produzione è stoppata". Il primo cittadino ha partecipato anche all’incontro ospitato in Confindustria.

