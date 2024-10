Edilizia, Casellati: “Vitale ridurre oneri burocratici per liberare potenzialità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’esigenza di ridurre norme e oneri burocratici è Vitale in materia di appalti e di Edilizia, tantopiù alla luce del fatto che il Pnrr ha sensibilmente aumentato il numero e il valore dei contratti pubblici, che ha avuto nel 2024 un incremento del 65,9%rispetto al 2019 e del 36,4% rispetto al 2021". Lo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’esigenza dinorme ein materia di appalti e di, tantopiù alla luce del fatto che il Pnrr ha sensibilmente aumentato il numero e il valore dei contratti pubblici, che ha avuto nel 2024 un incremento del 65,9%rispetto al 2019 e del 36,4% rispetto al 2021". Lo

