Dubbi su Hamilton, ansia Ferrari: verdetto definitivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dubbi su Hamilton: il pilota inglese l'anno prossimo guiderà la Rossa di Maranello. Ma qualcuno ha un po' d'ansia: il verdetto Non vediamo l'ora, da queste parti, di vedere Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari addosso. Da quando c'è stato l'annuncio ufficiale dell'approdo del pilota inglese a Maranello, il conto alla rovescia è partito alla grandissima. Hamilton (Lapresse) – Ilveggente.itIl sette volte campione del mondo – che ha ancora voglia di sedersi sul gradino più alto del podio – sarà il compagno di Leclerc. Non sappiamo come Vasseur gestirà la personalità dei due: se sarà via libera per uno scontro totale oppure se deciderà su chi puntare. Sappiamo solamente che, alcuni tifosi della Ferrari, ma sono davvero pochi, nutrono dei Dubbi su quello che potrà dare Hamilton nel 2025. Il campionissimo non è più un ragazzino, lo sappiamo.

F1 - Wolff : “Hamilton farà bene in Ferrari - Antonelli porterà slancio in Mercedes” - Wolff ha infine parlato di Kimi Antonelli, scelto come successore di Hamilton: “Kimi porterà chiaramente slancio, oltre a giovinezza e freschezza. Kimi sarà su una ripida curva di apprendimento, ma è assolutamente la cosa giusta da fare per la squadra e non c’è una persona che l’avrebbe fatta diversamente“. (Sportface.it)

F1 - Toto Wolff : “Hamilton si adatterà bene alla Ferrari - proveremo a batterlo come avversario” - Si può percepire il sorriso che c’è nel team quando si ha un diciottenne a bordo di una vettura“, prosegue il team principal della Mercedes (fonte: Motorsport. Ma ovviamente, come avversario, cercheremo di batterlo l’anno prossimo. Sulle possibili criticità della prima stagione di Antonelli in un top team di Formula Uno: “Ma detto questo, ovviamente, ci saranno momenti in cui l’esperienza di ... (Oasport.it)

“La mia testa è già alla Williams. Hamilton? Terrò la mia opinione per me” : le ultime settimane di Sainz in Ferrari - Sul futuro: “Vincere per la Williams sarebbe la cosa più importante della mia carriera” Un nuovo ruolo (quello da team leader), un nuovo compagno ovvero Alexander Albon e una nuova scuderia. Rispetto e professionalità nei confronti della “rossa”, di certo, non sono mai mancanti al pilota. Le mie prime vittorie e le prime pole position sono arrivate qui a Maranello e voglio chiudere al meglio ... (Ilfattoquotidiano.it)