Demolizione e ricostruzione delle Vele Rossa e Gialla, riunione in Prefettura

Tempo di lettura: 3 minuti

Nel pomeriggio di ieri, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione sulla problematica connessa alla sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari che a breve dovranno abbandonare le rispettive case negli edifici delle Vele Rossa e Gialla di Scampia, in vista dell'avvio dei lavori di Demolizione e ricostruzione.

