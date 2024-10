Amici, Raimondo Todaro preoccupa i fan dall’ospedale: “Non cercatemi…” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Desta preoccupazione generale, Raimondo Todaro, dal momento che non é confermato tra gli insegnanti di ballo alla cattedra di Amici di Maria De Filippi per Amici 24, e in particolare per le sue condizioni di salute. Il maestro di danza catalizza l’attenzione su di sé tornando a raccontarsi pubblicamente, lasciandosi immortalare mentre é in ospedale. L'articolo Amici, Raimondo Todaro preoccupa i fan dall’ospedale: “Non cercatemi” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Destazione generale,, dal momento che non é confermato tra gli insegnanti di ballo alla cattedra didi Maria De Filippi per24, e in particolare per le sue condizioni di salute. Il maestro di danza catalizza l’attenzione su di sé tornando a raccontarsi pubblicamente, lasciandosi immortalare mentre é in ospedale. L'articoloi fan: “Non cercatemi” proviene da Webmagazine24.

Raimondo Todaro in ospedale - paura per l’ex insegnante di Amici : cosa sta succedendo? - È stato l’unico momento in cui non ci pensavo. Raimondo Todaro e il tumore: il racconto Come dicevamo, nel 2020, Raimondo Todaro è finito in ospedale per via di due tumori. Nel 2020, l’artista aveva scoperto di avere due tumori maligni, che fortunatamente era riuscito a curare. . A un certo punto mi è arrivata la telefonata che mi comunica che sono due tumori maligni». (Donnapop.it)