Alluvioni Di Pillo | Paratie sul fiume dimenticate negli anni con possibili rischi nei mesi invernali FOTO

In commissione Politiche sociali l'assessore con delega alla Protezione Civile assimiliano Pignoli ha annunciato un tecnico che riaggiornerà un "Piano di Protezione civile" in grado di fronteggiare eventuali emergenze o catastrofi naturali. Massimiliano Di Pillo, consigliere comunale del

Come difendersi da terremoti e alluvioni : torna a Castrocaro la campagna "Io non rischio" della Protezione Civile - Per scoprire cosa chiunque possa fare per. Sabato e domenica, in contemporanea con le altre città italiane, anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castrocaro Terme e Terra del Sole parteciperà alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”. . (Forlitoday.it)

Rischio alluvioni - la protezione civile si prepara a intervenire - Nel fine settimana la protezione civile sarà impegnata in un'esercitazione programmata di mitigazione del rischio idrogeologico denominata “Acque sicure” 2024. L'esercitazione si svolgerà sabato con orario 8.00-12.00 e 14.00-18.30 e notturna) e domenica 6 ottobre (ore 8.00-11.00 e pranzo)... (Pordenonetoday.it)

Alluvioni - la richiesta della Regione alla Protezione Civile : raddoppiare il Contributo di immediato sostegno - Rimodulare i Cis (i Contributi di immediato sostegno), prevedendo un importo raddoppiato (che passerebbe, dunque da 5 a 10mila euro) per i nuclei famigliari che sono stati colpiti dalle ondate di maltempo in Romagna, sia nel maggio 2023, sia dagli ultimi eventi dei giorni scorsi. . E’ la richiesta. (Forlitoday.it)