A Quiet Place | The Road Ahead pubblicato il trailer di lancio pieno di momenti di tensione

È stato pubblicato il trailer di lancio di A Quiet Place: The Road Ahead, nuovo gioco legato alla nota serie horror cinematografica di Paramount disponibile da oggi su PS5, Xbox Series XS e PC al prezzo consigliato di 29,99 euro. Questo nuovo filmato è caratterizzato dalla presenza di tutta una serie di sequenze dove è possibile vedere la protagonista del titolo, la studentessa di nome Alex, intenta ad esplorare non pochi scenari pieni zeppi di creature terrificanti da superare a suon di ingegno e di silenzio ovviamente. Ricordiamo infatti che proprio come avviene nei film della saga cinematografica, anche in A Quiet Place: The Road Ahead è necessario non fare il rumor, visto che le temibili e terrificanti creature che hanno invaso il mondo intero sono caratterizzate da un udito decisamente sviluppato, in grado di percepire anche il suono più flebile.

A Quiet Place : Il nuovo Horror italiano vi invita a non fare rumore - Pre-order now to get exclusive content at https://t. Non solo non dovrete fare rumore con i passi ed oggetti di scena ma anche con la vostra voce o rumori emessi dal microfono. netIl nuovo Horror italiano porrà il microfono al centro della scena Come da nome, fare silenzio o per lo meno evitare di fare quanto più rumore possibile, sarà di vitale importanza per sopravvivere, perchè un qualsiasi ... (Gamerbrain.net)

A Quiet Place : The Road Ahead presenta una funzionalità incredibile - Questo renderà il gioco forse più difficile, ma sicuramente più intrigante e, come detto in precedenza, immersivo perché basterà un leggero suono con il microfono attivo per attirare le creature che si nascondono nella notte. Attivando il microfono, questa funzione opzionale consente alle letali creature del gioco di rilevare ogni suono emesso nella vita reale, portando l’orrore direttamente ... (Nerdpool.it)

A Quiet Place : The Road Ahead - il nuovo trailer presenta Alex Taylor - la protagonista del gioco - <!-- --> . Lo studio ha colto la preziosa occasione rappresentata da questo nuovo video per riconfermare che la ragazza si trova, ovviamente suo malgrado, costretta ad affrontare una situazione a dir poco difficile e carica di pericoli, chiamata a sopravvivere nonostante la presenza di creature assetate di sangue. (Game-experience.it)