Tuchel è il nuovo CT dell'Inghilterra: è il terzo straniero sulla panchina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Thomas Tuchel è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale inglese. Sarà il terzo straniero alla guida dell'Inghilterra

DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre : Zielinski preoccupa l’Inter. Tuchel nuovo ct Inghilterra - Le notizie in diretta più importanti di oggi, mercoledì 16 ottobre: sabato torna il campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale Sabato torna il campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele in Nations League. it. (Calciomercato.it)

Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra - . Our #ThreeLions head coach from 2025. Da quando Gareth (Southgate, ndr) si è dimesso, abbiamo lavorato attraverso il pool di candidati, incontrando un certo numero di allenatori e valutandoli in base a questi criteri. Anthony è un talento inglese di alto livello e ha anche esperienza internazionale con la Repubblica d’Irlanda, il Belgio e il Portogallo. (Lapresse.it)

L'Inghilterra punta su Tuchel - sarà lui il nuovo ct dal 2025 - La Football Association ha ufficializzato l'in . Il 51enne tecnico tedesco avrà come vice Anthony Barry: "Un onore guidare questa nazionale" LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, per la terza volta nella storia un allenatore straniero siederà sulla panchina dell'Inghilterra. (Ilgiornaleditalia.it)