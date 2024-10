Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump e i rapporti con Vladimir Putin? Arriva il '' del tycoon riguardo alle rivelazioni di Bob Woodward sui contatti che avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: "Se li avessi, sarebbe Trump e i contatti con Putin, il ‘’ del tycoon: “Ma se li avessi” L'Identità. Lidentita.it - Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donalde i rapporti con Vladimir? Arriva il '' delriguardo alle rivelazioni di Bob Woodward suiche avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: "Se li avessi, sarebbee icon, il ‘’ del: “Ma se li avessi” L'Identità.

Trump e i contatti con Putin - il ‘no comment’ del tycoon : “Ma se li avessi…” - All’inizio del 2024, l’ex presidente americano, ora candidato alle elezioni del prossimo novembre, ha mandato via un collaboratore dal suo ufficio nella residenza di Mar-a-Lago per poter parlare al telefono in privato con il leader russo. (Adnkronos) – Donald Trump e i rapporti con Vladimir Putin? Arriva il ‘no comment’ del tycoon riguardo alle rivelazioni di Bob Woodward sui contatti che ... (Ildenaro.it)

