Tennis | Torneo Stoccolma Anche Sonego eliminato agli ottavi

Atp Stoccolma 2024 : fuori anche Sonego - vince Ruud in due set - . Cinque sconfitte su cinque sfide con tre ko senza vincere un set. Giornata deludente per il tennis italiano a Stoccolma, dove si sta disputando l’Atp 250. Buona prova del numero 2 del tabellone, che non vinceva un partita Atp da fine agosto e ai quarti avrà una sfida decisamente impegnativa contro Tallon Griekspoor. (Sportface.it)