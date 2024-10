Tpi.it - “Sono stato io a uccidere la dottoressa Capovani, ricordo tutto”: la confessione in aula di Paul Seung

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Confermo con coraggio, non con spavalderia, di essere l’aggressore di Barbarae di averla portata alla morte il 21 aprile 2023 a Pisa nell’ospedale Santa Chiara di fronte al reparto di Psichiatria”. Con queste parole Gianlucaha confessato in, davanti ai giudici della Corte di Assise di Pisa, di essere l’autore dell’omicidio della psichiatra Barbara, 55 anni, uccisa con un oggetto contundente all’esterno del reparto nel quale lavorava. L’imputato, ex paziente della vittima, aveva per la prima volta ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere. Oggi, mercoledì 16 ottobre, in tribunale, ha reso pubblici i dettagli del delitto, specificando che il suo piano non prevedeva dilama di limitarsi a sfregiarla.