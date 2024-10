Laprimapagina.it - Sedicenne accoltellato all’uscita del liceo Martino Filetico di Ferentino

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tragedia nel Frusinate. Unè statodeldi. Ilè stato ferito all’addome. A sferrare il fendente sarebbe stato un coetaneo che i Carabinieri avrebbero già identificato. La coltellata sarebbe arrivata al culmine di una lite, ma sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma. I fatti sono accaduti attorno alle 14. Il, in un primo momento, è stato trasportato all’ospedale di Frosinone, ma le ferite sarebbero state più gravi del previsto e per questo è stato deciso il trasporto in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma.