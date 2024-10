SE MI LASCI NON VALE, VERTICI RAI: “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre debutta su Rai2 “Se mi LASCI non VALE”, il nuovo format condotto da Luca Barbareschi, già impegnato ogni sabato con Ballando con le Stelle. Il promo del programma ha subito scatenato varie polemiche sui social perché sembrerebbe un clone di TEMPTATION ISLAND, il reality di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. In una affollata conferenza stampa la Rai oggi ha ufficialmente presentato “Se mi LASCI non VALE” che vede come protagoniste sei coppie in crisi mettersi in gioco per ritrovarsi. Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. Tra di loro anche una finta coppia. Il direttore dell’intrattenimento Rai Marcello Ciannamea ha voluto subito puntualizzare che: Se mi LASCI non VALE non c’entra assolutamente nulla con TEMPTATION ISLAND. Bubinoblog - SE MI LASCI NON VALE, VERTICI RAI: “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre debutta su Rai2 “Se minon”, il nuovo format condotto da Luca Barbareschi, già impegnato ogni sabato con Ballando con le Stelle. Il promo del programma ha subito scatenato varie polemiche sui social perché sembrerebbe un clone di, il reality di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. In una affollata conferenza stampa la Rai oggi ha ufficialmente presentato “Se minon” che vede come protagoniste sei coppie in crisi mettersi in gioco per ritrovarsi. Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. Tra di loro anche una finta coppia. Il direttore dell’intrattenimento Rai Marcello Ciannamea ha voluto subito puntualizzare che: Se minonnon c’entra assolutamente nulla con

‘Se mi lasci non vale’ al via il 21 ottobre - ecco le sette coppie in gioco - . Si tratta di Carlotta e Diego, che avranno i compito da infiltrati di aiutare le altre coppie, ma senza farsi scoprire. Ecco le coppie che prenderanno parte al reality Mancano pochi giorni al debutto del nuovo programma di Raidue, il docu reality dal titolo “Se mi lasci non vale” condotto da Luca Barbareschi. (361magazine.com)

Se mi lasci non vale - ecco le coppie “normali” del programma di Barbareschi - Viene da una famiglia benestante che è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti. Ottima ascoltatrice, sa sintonizzarsi molto bene sui bisogni del partner, meno sui suoi. Andrea, 29 anni, dalla Calabria. Autista di bus, ha un carattere tranquillo e pacifico. Ha vissuto in Australia per due anni, dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore. (Davidemaggio.it)

Se mi lasci non vale - ecco le coppie “normali” del programma di Barbareschi - Conosce Andrea sui banchi di scuola ed è stato il suo primo e unico fidanzato. Peraltro le coppie, a scorgere i profili, non ci sembrano nemmeno tutte così tradizionali. Andrea, 41 anni, delle Marche. Ottima ascoltatrice, sa sintonizzarsi molto bene sui bisogni del partner, meno sui suoi. Ex pugile, è molto attento alla sua forma fisica. (Davidemaggio.it)