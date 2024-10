Roma, buone notizie per Dybala: sarà in campo contro l'Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop prima del Monza, niente viaggio Intercontinentale con l`Argentina durante la sosta, lavoro individuale finalizzato al rientro in campo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop prima del Monza, niente viaggiocontinentale con l`Argentina durante la sosta, lavoro individuale finalizzato al rientro in

Bimbo di due anni cade in casa e batte il capo : genitori nel panico. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. E’ successo a Campoli Appennino - Lieto Fine: Il Bambino Sta Bene Fortunatamente, dopo le prime ore di apprensione, i medici hanno comunicato una buona notizia ai genitori e ai familiari: il piccolo non ha riportato lesioni gravi. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. . L’ARES 118, comprendendo l’urgenza, ha inviato un elicottero per il trasporto rapido verso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. (Dayitalianews.com)

Regionali Emilia-Romagna - ultime trattative per il “campo larghissimo” : anche i riformisti con de Pascale e renziani senza simbolo - “Quella dei riformisti – sottolinea – è una lista molto importante per la nostra coalizione, perché unisce tradizioni politico-culturali fondamentali per la nostra regione. Tornando all’Emilia-Romagna, lo scontro tra la coalizione di de Pascale e la candidata civica sostenuta dal centrodestra, Elena Ugolini, è sempre più acceso. (Ilfattoquotidiano.it)

Roma - Hummels : "Con l'Inter non so - ma in ogni caso sarò in campo nella gara successiva" - Mats Hummels vede la luce in fondo al tunnel: il centrale difensivo arrivato alla Roma circa un mese fa da svincolato dopo la fine del suo rapporto... (Calciomercato.com)