Pallone d’Oro Messi candida Lautaro

Un'investitura regale per Lautaro Martinez la cui candidatura per il Pallone d'Oro può contare da questo momento anche sull'importante appoggio di Leo Messi. Intervenuto ai microfoni di Tnt Sport, dopo la vittoria dell'Argentina sulla Bolivia nel match valido per le qualificazioni mondiali, la 'Pulce' ha parlato del suo compagno di nazionale sottolineando che l'interista "ha disputato un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato capocannoniere della Copa America", e dunque "merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro". ? #Eliminatorias ? Les deseamos buenas noches con la mejor imagen de la jornada ? pic.twitter.com/AHju7wG9Y7 — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 16, 2024

Pallone d’Oro 2024 : la guida completa alla premiazione più importante del calcio - Pallone d’oro, l’epoca Cristiano Ronaldo-Messi Come detto, il Pallone d’Oro nasce negli anni Cinquanta per premiare il miglior calciatore europeo, per questo né Pelé né Diego Armando Maradona figurano nell’albo d’oro. Il numero 7 portoghese e il numero 10 argentino – l’unico in grado di indossarla prendendo su di sé proprio l’eredità di Maradona – hanno collezionato decine e decine di ... (Open.online)