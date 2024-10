Ilrestodelcarlino.it - Orioli: "Niente ‘far west’, non militarizziamo le strade"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I cantieri in città in questo momento sono decine e "non possiamo presidiarli militarmente". Per questo "dobbiamo affidarci ai comportamenti responsabili delle persone". A dirlo è l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina, che risponde così alle lamentele sollevate dai cittadini della zona di via San Felice. Tra loro c’è anche il parroco della zona, don Davide Baraldi, che ha parlato diin questi mesi di lavoro a causa dei comportamenti scorretti di auto, bici e pedoni in assenza di controlli. "I controlli li facciamo – ha risposto, a margine di un’iniziativa –, ma è chiaro che in una situazione come questa, dove abbiamo decine di cantieri in tutta la città, non possiamo presidiarli militarmente. Dobbiamo affidarci anche ai comportamenti responsabili delle persone".