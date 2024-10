Oltre 89 milioni con una schedina da 3 euro: il 6 al Superenalotto va a Riva del Garda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato centrato a Riva del Garda con una schedina da 3 euro il 6 da Oltre 89,2 milioni del Superenalotto con la combinazione 1-23-44-45-47-60, numero jolly 14, numero superstar 19. È la seconda vincita con il sei del 2024. Anche la prima, del 10 maggio, era stata ottenuta con una puntata minima: in quel caso la schedina era stata da due euro ed era valsa 101,5 milioni a un fortunato giocatore di Napoli. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7 milioni. Il 6 al Superenalotto per la prima volta il Trentino Si tratta della prima vincita in Trentino, che con Valle d’Aosta e Molise era una delle sole tre regioni italiane in cui ancora non era mai stata centrata la sestina vincente. La regione con più 6 è invece la Campania, che ne ha indovinate 19; seguono il Lazio con 16, l’Emilia Romagna con 13 e il Veneto e la Puglia alla pari con 10. Secoloditalia.it - Oltre 89 milioni con una schedina da 3 euro: il 6 al Superenalotto va a Riva del Garda Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stato centrato adelcon unada 3il 6 da89,2delcon la combinazione 1-23-44-45-47-60, numero jolly 14, numero superstar 19. È la seconda vincita con il sei del 2024. Anche la prima, del 10 maggio, era stata ottenuta con una puntata minima: in quel caso laera stata da dueed era valsa 101,5a un fortunato giocatore di Napoli. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7. Il 6 alper la prima volta il Trentino Si tratta della prima vincita in Trentino, che con Valle d’Aosta e Molise era una delle sole tre regioni italiane in cui ancora non era mai stata centrata la sestina vincente. La regione con più 6 è invece la Campania, che ne ha indovinate 19; seguono il Lazio con 16, l’Emilia Romagna con 13 e il Veneto e la Puglia alla pari con 10.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assegno unico - in provincia già erogati oltre 259 milioni in otto mesi : a fine anno saranno 400 - Un dato al quale concorrono i 166 euro di media per ognuno dei 192. Se la platea dei beneficiari e importo medio dovessero confermarsi anche nei restanti quattro mesi non calcolati finora, a fine 2024 alle famiglie bergamasche potrebbe essere erogato qualcosa come poco meno di 400 milioni di euro di sostegni. (Bergamonews.it)

Esce il 6 al SuperEnalotto. Con schedina da 3 euro vinti oltre 89 milioni - Prima di maggio scorso l’ultimo 6 da 85,1 milioni di euro era stato centrato a Rovigoil 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. . Si tratta del secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli (foto) per 101,5 milioni di euro. Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal. Con quello di ieri sera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto a oggi. (Quotidiano.net)

Italia - successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti : oltre 7.3 milioni di spettatori in tv - Italia, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7. 3 milioni di spettatori su Rai 1 per seguire il match di Nations League L’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti vince in campo e anche in tv, attirando sempre più tifosi e appassionati. Continua a crescere il numero degli spettatori che guarda le […]. (Calcionews24.com)