Ok a Ddl maternità surrogata, è reato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 19.00 Approvato in Senato il disegno di legge contro la gestazione per altri,anche se compiuta all'estero da cittadini italiani. I sì sono stati 84, 54 i no,nessun astenuto. Il provvedimento è legge. Era già stato approvata alla Camera. La cosiddetta maternità surrogata diventa reato universale.Le coppie che vi ricorreranno nei Paesi in cui è consentita saranno punite comunque. La ministra Roccella commenta: "Nessun diritto negato. Siamo un esempio per la rete mondiale del femminismo". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 19.00 Approvato in Senato il disegno di legge contro la gestazione per altri,anche se compiuta all'estero da cittadini italiani. I sì sono stati 84, 54 i no,nessun astenuto. Il provvedimento è legge. Era già stato approvata alla Camera. La cosiddettadiventauniversale.Le coppie che vi ricorreranno nei Paesi in cui è consentita saranno punite comunque. La ministra Roccella commenta: "Nessun diritto negato. Siamo un esempio per la rete mondiale del femminismo".

