Oaktree in Arabia Saudita per l'Inter: è già ufficiale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riyad la cerimonia di consegna della licenza MISA alla presenza del top management nerazzurro: il comunicato ufficiale dell'Inter Inter in Arabia per estendere il proprio impegno nel medio oriente. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'ottenimento della licenza MISA, essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio. Giuseppe Marotta e Oaktree al lavoro per l'Inter del futuro: espansione anche in Arabia Saudita (Foto LaPresse) – Calciomercato.it"l'Inter formalizza il proprio impegno verso l'espansione strategica in Arabia Saudita grazie all'ottenimento della licenza MISA, essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio", si legge nella nota diffusa dal club nerazzurro.

