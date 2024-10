Feedpress.me - Nella procura di Palermo "nido di vipere", un amico tradì Borsellino

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «I processi di questi ultimi anni hanno disvelato il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana, in questo momento penso sia ancora più doveroso non trascurare alcun ambito di indagine, soprattutto per fare luce sulla solitudine di mio padre all’interno di quello che lui chiamava il covo di, ladi. Confidò pure che unl’aveva tradito. Chi è questo