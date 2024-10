Meloni summit Ue-Golfo a Bruxelles. Manovra: provvedimenti, bonus e sanità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgia Meloni si prepara alla visita prevista per venerdi in Libano. Oggi vertice a Bruxelles per cercare una de escalation. Servizio di Augusto Cantelmi Meloni summit Ue-Golfo a Bruxelles. Manovra: provvedimenti, bonus e sanità TG2000. Tv2000.it - Meloni summit Ue-Golfo a Bruxelles. Manovra: provvedimenti, bonus e sanità Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgiasi prepara alla visita prevista per venerdi in Libano. Oggi vertice aper cercare una de escalation. Servizio di Augusto CantelmiUe-TG2000.

Giorgia Meloni a Bruxelles : soddisfazione per la manovra di bilancio approvata dal governo - Secondo Meloni, l’obiettivo principale è concentrare le risorse disponibili su aree considerate prioritarie per la crescita e lo sviluppo del paese. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di mantenere i conti in ordine, evitando aumenti fiscali che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria dei cittadini e delle famiglie. (Gaeta.it)

Di Battista a La7 : “Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles - di Washington e di Tel Aviv”. Scontro con Cattaneo e Totaro - Totaro protesta ripetendo che i terroristi sono quelli di Hezbollah, mentre Alessandro Cattaneo di Forza Italia definisce ‘deformata’ la narrazione di Di Battista, sottolineando: “Voi chiamate ‘camerieri’ Meloni e il suo governo, perché in realtà è un governo affidabile. È una roba patetica: ti sparano addosso i tuoi alleati, cioè quei terroristi israeliani che tu hai difeso per un anno, e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti : Meloni promuove incontro Stati Ue a Bruxelles - 'soluzioni innovative' - La riunione, si apprende da fonti italiane, avrà luogo nei locali della delegazione italiana presso l'Europa Building giovedì 17 ottobre mattina prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Europeo. . (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, come annunciato dalla premier in occasione delle comunicazioni ... (Liberoquotidiano.it)