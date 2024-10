Mega truffa internazionale di vini pregiati: fino a 15mila euro per una bottiglia falsa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grandi vini pregiati, ma totalmente fasulli, venduti a ignari commercianti fino a 15mila euro per una bottiglia. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) che hanno smantellato un'organizzazione criminale che riusciva a contraffare e commercializzare bottiglie di vino di altissimo pregio, prodotte da importanti case vitivinicole francesi, ma completamente false. Sono 6 gli arresti eseguiti sul territorio italiano, su indicazione delle procure transalpine, e su mandato delle procure italiane di Milano e Torino. La "complicità" delle tipografie italiane Sedici le perquisizioni sul territorio italiano, nelle province di Torino, Cuneo, Monza, Bologna e Roma. Agli indagati sono stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi. Gamberorosso.it - Mega truffa internazionale di vini pregiati: fino a 15mila euro per una bottiglia falsa Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grandi, ma totalmente fasulli, venduti a ignari commerciantiper una. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) che hanno smantellato un'organizzazione criminale che riusciva a contraffare e commercializzare bottiglie di vino di altissimo pregio, prodotte da importanti case viticole francesi, ma completamente false. Sono 6 gli arresti eseguiti sul territorio italiano, su indicazione delle procure transalpine, e su mandato delle procure italiane di Milano e Torino. La "complicità" delle tipografie italiane Sedici le perquisizioni sul territorio italiano, nelle province di Torino, Cuneo, Monza, Bologna e Roma. Agli indagati sono stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

