Marito violento arrestato | botte alla moglie davanti al figlioletto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Teramo -un uomo accusato di maltrattamenti contro la, colpita più volte in presenza dei figli minorenni, terrorizzati dalle violenze. Un uomo è statoe condotto in carcere per violenza domestica, aggravata dal fatto di aver commesso i maltrattamenti in presenza dei suoi figli minorenni. L’arresto è stato eseguito dSquadra Mobile di Teramo, su disposizione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip). L'accusato avrebbe sottoposto laa ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica. Schiaffi, pugni e persino minacce di morte sarebbero stati inflittidonna, con l'aggravante che queste aggressioni avvenivano anche in presenza dei figli. In alcuni momenti, l'uomo avrebbe persino afferrato la compagna per il collo, minacciandola di toglierle i bambini.