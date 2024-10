LIVE Berrettini-Stricker 1-1, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: iniziato il match (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) 1-1 Largo il rovescio di Matteo. 40-15 Ace (1°). 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Con il dritto Stricker. 15-0 Servizio e dritto Stricker. 1-0 A quindici il romano! 40-15 Palla corta che bacia il nastro, Stricker arriva e gioca la contro smorzata. La volèe di rovescio è vincente. 40-0 Ace (1°)! 30-0 Servizio vincente Berrettini. 15-0 Servizio e palla corta. Matteo Berrettini al servizio 15:45 Romano che ha sconfitto all’esordio nettamente Luciano Darderi, mentre lo svizzero si è imposto in 3 set contro Alexandar Kovacevic. Giocatori in campo! 15:38 Romano che vuole rientrare nei primi 30 giocatori del mondo prima della conclusione della stagione 2024, significherebbe essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 1-1, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: iniziato il match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) 1-1 Largo il rovescio di Matteo. 40-15 Ace (1°). 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Con il dritto. 15-0 Servizio e dritto. 1-0 A quindici il romano! 40-15 Palla corta che bacia il nastro,arriva e gioca la contro smorzata. La volèe di rovescio è vincente. 40-0 Ace (1°)! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio e palla corta. Matteoal servizio 15:45 Romano che ha sconfitto all’esordio nettamente Luciano Darderi, mentre lo svizzero si è imposto in 3 set contro Alexandar Kovacevic. Giocatori in campo! 15:38 Romano che vuole rientrare nei primi 30 giocatori del mondo prima della conclusione della stagione, significherebbe essere testa di serie ai prossimi Australian Open.

LIVE Berrettini-Stricker - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : iniziato il match - Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Dominic Stricker, che prenderà il via come 2° dalle 14:00. Di fronte c'è un ostico svizzero, che è tornato alla vittoria dopo un lungo periodo di stop forzato causa infortuni e grazie al ranking protetto.

