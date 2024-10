La stagione del Bon inizia con l'intitolazione del teatro a Paolo Maurensig (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della stagione 2024/2025 della Fondazione Luigi Bon, che quest’anno trova casa nel nuovo teatro immersivo di Feletto Umberto in Comune di Tavagnacco, pronto a divenire il “teatro di tutti”, come annunciato nella presentazione ufficiale del calendario nei Udinetoday.it - La stagione del Bon inizia con l'intitolazione del teatro a Paolo Maurensig Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della2024/2025 della Fondazione Luigi Bon, che quest’anno trova casa nel nuovoimmersivo di Feletto Umberto in Comune di Tavagnacco, pronto a divenire il “di tutti”, come annunciato nella presentazione ufficiale del calendario nei

