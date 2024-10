Kate Middleton cambia i piani per Natale. E chiude la porta in faccia a Harry (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kate Middleton potrebbe cambiare i piani di Natale, in base all’andamento della malattia. Anche se ci sono buone speranze che la tradizione venga mantenuta e si unisca a Re Carlo e Camilla a Sandringham. Di certo, ha chiuso la porta in faccia ad Harry, perché non intende più sprecare il suo tempo a fare da paciere tra lui e William. Kate Middleton, il programma per Natale Kate Middleton sta riprendendo gradualmente il lavoro. Ha presenziato a delle riunioni a porte chiuse, ha fatto una visita a sorpresa con William ed è stata avvistata alla partita di calcio di suo figlio Louis dove ha chiacchierato amabilmente con le altre mamme. La Principessa del Galles sembra quindi migliorare e acquistare ogni giorno di più forza ed energia. Dilei.it - Kate Middleton cambia i piani per Natale. E chiude la porta in faccia a Harry Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)potrebbere idi, in base all’andamento della malattia. Anche se ci sono buone speranze che la tradizione venga mantenuta e si unisca a Re Carlo e Camilla a Sandringham. Di certo, ha chiuso lainad, perché non intende più sprecare il suo tempo a fare da paciere tra lui e William., il programma persta riprendendo gradualmente il lavoro. Ha presenziato a delle riunioni a porte chiuse, ha fatto una visita a sorpresa con William ed è stata avvistata alla partita di calcio di suo figlio Louis dove ha chiacchierato amabilmente con le altre mamme. La Principessa del Galles sembra quindi migliorare e acquistare ogni giorno di più forza ed energia.

