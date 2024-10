Il piano per la vittoria di Zelensky: ecco i 5 punti per battere Putin (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente ucraino ha presentato il piano che comprende anche tre allegati segreti e dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto "non più tardi del prossimo anno" Quotidiano.net - Il piano per la vittoria di Zelensky: ecco i 5 punti per battere Putin Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente ucraino ha presentato ilche comprende anche tre allegati segreti e dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto "non più tardi del prossimo anno"

Piano per la vittoria di Zelensky - cosa c'è dentro - Il presidente ucraino svela una strategia in cinque punti per porre fine al conflitto, tra cui l'adesione alla Nato e il rafforzamento della difesa. (Wired.it)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria - Il 16 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha presentato in parlamento il suo “piano per la vittoria”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi . (Internazionale.it)

Zelenky : piano per la vittoria su Mosca - 10 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato davanti alla Rada ucraina il "Piano per la vittoria" in cui esclude ogni cessione territoriale e ogni congelamento del fronte. Domani lo stesso piano verrà presentato al Consiglio Europeo. "La Russia deve perdere la guerra" ripete Zelensky che chiede agli alleati armi a lungo raggio e di entrare nella Nato. (Televideo.rai.it)