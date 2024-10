Halep squalificata per 9 mesi: la sentenza può preoccupare Sinner? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata ridotta da quattro anni a nove mesi la squalifica per la tennista rumena Simona Halep che ha assunto un integratore contaminato: ecco la sentenza del Tas che spaventa Sinner Ilgiornale.it - Halep squalificata per 9 mesi: la sentenza può preoccupare Sinner? Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata ridotta da quattro anni a novela squalifica per la tennista rumena Simonache ha assunto un integratore contaminato: ecco ladel Tas che spaventa

Doping - la sentenza Halep (9 mesi) preoccupa e inquieta Sinner : c’entra l’incauto fisioterapista - Per il Corsera la sentenza è per molti versi sconcertante. Doping, la sentenza Halep spiega perché Sinner deve tremare: nove mesi e c’entra l’incauto fisioterapista Il Corriere della Sera, con Marco Bonarrigo, riporta stralci della sentenza del Tas di Losanna (lo stesso che dovrà giudicare Sinner) he ha condannato Simona Halep a nove mesi per doping (inizialmente lei aveva avuto quattro anni). (Ilnapolista.it)