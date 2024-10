Guida ubriaco e provoca un incidente frontale: all’arrivo dei carabinieri fa la pipì fuori dal finestrino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla Guida di una Honda Civic con logo Google Street View, un 38enne stava percorrendo la Sp 52 all’altezza di Castello d’Aviano, Pordenone, quando ha fatto un frontale con un’altra auto, una Fiat Punto il cui conducente ha riportato diverse fratture. Il tasso alcolemico del Guidatore della vettura solitamente utilizzata per la mappatura delle strade era tre volte superiore a quello consentito. Ma non è tutto. Cosa ha fatto il 38enne? Arrivati i carabinieri di Polcenigo, si è infuriato e si è messo a urinare dal finestrino fuori dal veicolo, gesto che gli è costato una denuncia penale e una sanzione per atti contrati alla pubblica decenza. L’impatto tra le due auto è stato forte: la Fiat Guidata dall’altro uomo è andata contro un muretto di sassi e la Honda ha sbattuto sulla portiera del Guidatore 67enne che è così rimasto incastrato. Ilfattoquotidiano.it - Guida ubriaco e provoca un incidente frontale: all’arrivo dei carabinieri fa la pipì fuori dal finestrino Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alladi una Honda Civic con logo Google Street View, un 38enne stava percorrendo la Sp 52 all’altezza di Castello d’Aviano, Pordenone, quando ha fatto uncon un’altra auto, una Fiat Punto il cui conducente ha riportato diverse fratture. Il tasso alcolemico deltore della vettura solitamente utilizzata per la mappatura delle strade era tre volte superiore a quello consentito. Ma non è tutto. Cosa ha fatto il 38enne? Arrivati idi Polcenigo, si è infuriato e si è messo a urinare daldal veicolo, gesto che gli è costato una denuncia penale e una sanzione per atti contrati alla pubblica decenza. L’impatto tra le due auto è stato forte: la Fiatta dall’altro uomo è andata contro un muretto di sassi e la Honda ha sbattuto sulla portiera deltore 67enne che è così rimasto incastrato.

