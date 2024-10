Gli stivali must-have firmati Citarelli che fanno subito moda: i modelli da avere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) modaioli e di tendenza. Michael, Mrs e Mina sono gli stivali best seller di Citarelli che completano i look autunnali. Ecco perché sono dei must-have Gamba larga o skinny come morbidi guanti, pelle total black o testa di moro, ma anche bordeaux e cherry (colore must have di stagione). Gli stivali di tendenza pensati per la stagione autunnale combinano shade dark che spaziano dal cioccolato al caramello e fit avvolgenti che combinano seduzione e comfort. Questi i dettagli dell’inconfondibile selezione di calzature firmata Citarelli e pensata per completare i look da “fredda stagione” . Sia da giorno che da sera. Ma quali sono i modelli (assolutamente) da avere? Citarelli lancia la sua ultima chicca modaiola, lo stivale Michael: comodo, cool e perfetto per valorizzare gli outfit da giorno e da sera nelle loro versioni dark o glamour. 361magazine.com - Gli stivali must-have firmati Citarelli che fanno subito moda: i modelli da avere Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ioli e di tendenza. Michael, Mrs e Mina sono glibest seller diche completano i look autunnali. Ecco perché sono deiGamba larga o skinny come morbidi guanti, pelle total black o testa di moro, ma anche bordeaux e cherry (coloredi stagione). Glidi tendenza pensati per la stagione autunnale combinano shade dark che spaziano dal cioccolato al caramello e fit avvolgenti che combinano seduzione e comfort. Questi i dettagli dell’inconfondibile selezione di calzature firmatae pensata per completare i look da “fredda stagione” . Sia da giorno che da sera. Ma quali sono i(assolutamente) dalancia la sua ultima chiccaiola, lo stivale Michael: comodo, cool e perfetto per valorizzare gli outfit da giorno e da sera nelle loro versioni dark o glamour.

