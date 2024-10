Ilgiorno.it - Giulia Salemi: “A Milano ho paura ad uscire sola. Vedo in giro potenziali stupratori”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Più che di una denuncia, si tratta di uno sfogo perché non c’è nessun episodio particolare segnalato. Ma la sensazione diche incuteè contagiosa tra i personaggi famosi. A pochi giorni dal video pubblicato sui social dall’atleta Nicola Bartolini, questa è la volta dell’infuencerche, per fortuna sua, non è stato però aggredita da nessun ladro. Ma non c’è bisogno di arrivare a tanto, per la 31enne piacentina di origine iraniana, per lamentarsi della scarsa sicurezza della città dove vive,appunto. Basta essere donna e camminare in città la sera. “Sono davvero così stufa e impaurita da donna, ogni giorno vivo con il terrore di girare da", dice la fidanzata di Pierpaolo Petrelli in una storia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.