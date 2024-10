Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, gli appuntamenti di Rimini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo venerdì, 18 ottobre, Rimini si unirà alla XVIII Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, una Giornata istituita nel 2006 dalla Commissione europea per mantenere alta l’attenzione pubblica su un problema globale che coinvolge donne e uomini, violando i diritti umani di migliaia Riminitoday.it - Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, gli appuntamenti di Rimini Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo venerdì, 18 ottobre,si unirà alla XVIIIla, unaistituita nel 2006 dalla Commissioneper mantenere alta l’attenzione pubblica su un problema globale che coinvolge donne e uomini, violando i dirittidi migliaia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata Europea delle Lingue - entusiasmo e creatività al Convitto "P.Colletta" - L’entusiasmo e la creatività sono state le note predominanti della Giornata Europea delle Lingue, che ha coinvolto tutta la comunità scolastica del Convitto Nazionale di Avellino, lo scorso 26 settembre, insieme con altre settanta Istituzioni (Scuole,Università, Istituti culturali) in Italia e... (Avellinotoday.it)

Notte europea della ricerca - Uniamo lancia tema Giornata mondiale 2025 - L'obiettivo dell'ente di rappresentanza della comunità dei malati . Roma, 27 set. Lo annuncia, in occasione della Notte europea dei ricercatori, Uniamo, la Federazione italiana malattie rare. (Adnkronos Salute) - Il tema della Giornata delle malattie rare 2025 è 'Persone con malattia rara e ricerca'. (Ilgiornaleditalia.it)

Notte europea della ricerca - Uniamo lancia tema Giornata mondiale 2025 - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite Obesità, gli effetti ... (Webmagazine24.it)